HABER /  POLİTİKA
ADV Evcil hayvanlara özel ürünleri hemen incele!

Eski bakan Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan CHP'li eski bakan Halil Çulhaoğlu ve eşi Ayfer Çulhaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Abone ol

Bayındırlık ve İskan eski Bakanı, CHP'li Tire Belediyesi Meclis Üyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil Çulhaoğlu ile eşi Ayfer Çulhaoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun üzerine Halil Çulhaoğlu ve eşi Ayfer Çulhaoğlu, evinde karantinaya alındı. Tire'de eczacılık yapan Çulhaoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, geçen gün koronavirüs sebebiyle ilçede hayatını kaybeden vatandaşın, 20 Mart 2020'da eczaneye gelerek ilaç aldığını ve kendisiyle temas ettiğini söyleyerek, virüsün bu şekilde bulaştığını tahmin ettiğini kaydetti.

"Elimde eldiven vardı ama"

Çulhaoğlu, "Eşimde ve bende koronavirüs testi pozitif çıktı. Şu anda sağlık durumumuz iyi. Geçtiğimiz gün Tire'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaş, 20 Mart'ta eczaneye gelmişti. Bir reçete verdi. Elimde eldiven vardı ama acaba ondan mı bulaştı diye düşünüyorum. O kadar dikkat ediyoruz ama çok bulaşıcı bir hastalık maalesef. Eczaneye de çok az gitmeme rağmen, o gün piyango bize vurdu" dedi.

Çok dikkatli davranıyordum bana da bulaştı

Eşiyle birlikte evde karantinada olduğunu belirten Çulhaoğlu, şunları söyledi:

''Tedavimiz sürüyor. Doktorumuz ilgileniyor. İlaçlarımızı içiyoruz. Dua ediyoruz. Herkesin de dualarına ihtiyacımız var. Önlem almak çok önemli. Yetkililerin tüm önerilerini dikkate alın. Ben çok dikkatli davrandığımı düşünüyordum ama bana da bulaştı. Herkese bulaşabilir. Evden kesinlikle çıkmamız gerekiyor. Bana bulaşmaz demeyin, evden kesinlikle çıkmayın." 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'dan son dakika koronavirüsü açıklaması! Önümüzdeki 10 gün...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi koronavirüsle her alanda mücadele ediyor
Koronavirüsten kurtuldu yaşadıklarını anlattı sanki üzerimden tır geçti
Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, koronaya rağmen hokey maçına çıktı
3 kamu bankasından yeni kredi desteği! 5 bin liranın altında olanlara...
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da koronavirüs en çok taksicileri vurdu iş yapamıyorlar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması
Aydın'da polis memuru yüksek ateşle gittiği hastanede öldü
Corona testi pozitif olan Prens Charles karantinadan çıktı
Nasuh Tevbesi nedir kısaca ne demek Nasuh tevbesi nasıl yapılır?
Seyahat izin belgesi nereden alınır seyahat izin formu doldurma
Yorumlar