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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses koronavirüse yakalandı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Levent Dörter koronavirüse yakalanan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses de ekrem ağrıları ve tat kaybı şikayetiyle hastanelik oldu. Tatlıses'in yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

"Test sonucum pozitif çıktı"

Kötü haberi Instagram hesabından veren Dilan Çıtak Tatlıses, şu ifadelere yer verdi: Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır.

"Hasta olmaktan korkuyorum" demişti

Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Instagram hesabından canlı yayın yapan Dilan "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum" diyerek herkesi korkutmuştu.

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