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Zabıtaya hitabıyla kendine hayran bırakan Burhan Kılıçkını hastaneye kaldırıldı

ORDU'da zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine yaptığı naif konuşmasıyla kendine hayran bırakan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, hastaneye kaldırıldı.

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Altınordu ilçesinde yalnız yaşayan ve şeker hastası olduğu öğrenilen Burhan Kılıçkını'nın bir süre önce ayak bileğinde oluşan yarası kanamaya başladı. Kendi imkanlarıyla kanamayı durduramayan Burhan Kılıçkını, komşularından yardım istedi.

Hastaneye kaldırıldı

Eve gelen komşularının da kanamayı durduramaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Bir süre sonra eve gelen ekipler Burhan Kılıçkını'na ilk müdahaleyi burada yaptı.

Burhan Kılıçkını daha sonra Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kılıçkını'nın hastanede yapılan müdahalenin ardından plastik cerrahına sevk edildiği öğrenildi.

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