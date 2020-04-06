Koronavirüs ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz açıkladı
Ünlü Kalp Cerrahı Mehmet Öz'den koronavirüs ne zaman bitecek sorusuna açıklama geldi.
Dünyada koronavirüs salgını devam ederken vaka ve ölü sayısında gün geçtikçe büyük artış yaşanıyor. Dünyaca ünlü Türk kalp doktoru Prof. Dr. Mehmet Öz koronavirüs salgınına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Dr. Mehmet Öz; salgının ne zaman biteceğine, aşı çalışmalarının sürecine, alınan ve alınması gereken tedbirlere ilişkin şöyle konuştu:
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
Virüs yeni olduğundan, ne zaman yavaşlayacağı veya tamamen biteceğini tahmin etmek şu an çok zor. Nisan ve Mayıs ayında sosyal mesafe kuralları koronavirüs sayısını etkileyecek ve yayılmasını yavaşlatacaktır.
Bazı sağlık uzmanları, havanın ısınmasıyla (Mayıs-Haziran-Temmuz) virüs yayılmasının yavaşlayacağını düşünüyor. Çünkü virüs kabaracak ve havada dolaşmayacak. Ancak havaların soğumasıyla virüs dönebilir. O nedenle sağlık sistemi buna hazırlıklı olmalı!
Aşı çalışmalarında bir umut var mı?
Bazı firmaların aşı çalışması yapması güzel haber. Ancak 12-18 ay arasında aşının hazır olacağını tahmin ediyorum. Çünkü aşının güvenliği ve etkisinin ispatlanması lazım. Birden fazla klinik deneme içerdiği için 12-18 aydan önce aşı zor.