Koronavirüs ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz açıkladı

Aşı çalışmalarında bir umut var mı?



Bazı firmaların aşı çalışması yapması güzel haber. Ancak 12-18 ay arasında aşının hazır olacağını tahmin ediyorum. Çünkü aşının güvenliği ve etkisinin ispatlanması lazım. Birden fazla klinik deneme içerdiği için 12-18 aydan önce aşı zor.