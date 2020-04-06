Aydın'da üç çocuk babasını kozalak toplarken ecel yakaladı

AYDIN'da 45 yaşındaki üç çocuk babası Murat Yılmaz, kozalak toplamak isteyerek çam ağacına çıktı. Çam ağacından dengesini kaybedip yere düşen Yılmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Geride gözü yaşlı üç evlat bıraktı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, kozalak toplarken ağaçtan düşen 45 yaşındaki Murat Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler ilçesinde terzilik yapan, evli ve üç çocuk babası Murat Yılmaz, bugün saat 11.00 sıralarında, koronavirüs salgını nedeniyle iş yerini kapatıp, Koçarlı ilçesinin kırsal Kızılcabölük Mahallesi’ndeki bahçesine gitti. Burada, kozalak toplamak için çıktığı çam ağacında, dengesini kaybeden Yılmaz, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Karpuzlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılsa da, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.