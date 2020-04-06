Emre Belözoğlu karar aşamasında

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, kariyerine nasıl yön vereceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, kariyerine nasıl yön vereceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

''Belki futbol oynamaya devam ederim''

Fanatik'e konuşan 39 yaşındaki futbolcu "Sezonu en iyi yerde bitirip, ardından Milli Takım ile EURO 2020’de mücadele etme şerefini yaşamayı beklerken, beklenmedik bir virüs salgını tüm planlarımı alt üst etti. Herkesi derinden etkiledi. Bu durumda nasıl bir karar vereceğimi söylemek doğru olmaz. Önce bu sezonun yeniden başlamasını bekleyeceğim. Her şey zaman içinde belli olacak. Belki futbol oynamaya devam ederim. Belki de gönül verdiğim takımda teknik heyette kariyerimi sürdürürüm" dedi.

''Yolumuzdan saptık”

Sezonu da değerlendiren Emre Belözoğlu “Büyük umutlarla başladık. Ancak umduğumuz gibi olmadı. Hedefimiz; camiamızın özlemle beklediği 4. yıldıza ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmaktı. İlk yarıda iddiamızı sürdürdük. Ancak ikinci devrede yaşadığımız talihsizliklerin de etkisiyle yolumuzdan saptık” ifadelerini kullandı.