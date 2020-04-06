Şanlıurfa'da 3 bin kişi karantinaya alındı 4 mahalle ve 4 binada var

ŞANLIURFA’da koronavirüs salgını sonrası görülen belirtiler nedeniyle yapılan testleri pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 4 kırsal mahalle ile kent merkezindeki 4 bina karantinaya alındı.

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Şanlıurfa kent merkezindeki İpekyol, Şenevler, Yenişehir ve Hayati Harrani Mahallelerinde yaşayan bazı kişilerin yapılan testleri pozitif çıkınca, yaşadıkları binalar İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina ayındı. Alınan kararın ardından binaya giriş ve çıkışlar yasaklanırken, binalarda yaşayanların ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya başlandı.

4 mahalle karantinada

Öte yandan Siverek, Akçakale, Suruç ve Haliliye ilçelerinde yaşayan 4 kişinin daha koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin yaşadığı ilçelerin kırsalında bulunan mahalleler de İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina kararının ardından Siverek’in Şekerli, Akçakale’nin Narlıova, Suruç’un Kırmit ve Haliliye’nin Açıkyazı mahalleleri güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı. Mahallelere ulaşımın sağlandığı yollarda barikat oluşturan jandarma personelleri, araçlarıyla da geçişi engelleyerek mahalleleri dış dünyaya kapattı.

3 bini aşkın kişi karantinada

3 bini aşkın kişinin yaşadığı, güvenlik güçlerinin giriş ve çıkışa kapattığı mahallelerde her gün sağlık ekiplerince tarama yapılıyor. Mahallelere ambulanslarla giden sağlık ekipleri, mahalle muhtarları aracılığıyla şikayeti olanların kontrolünü yapıyor. Rahatsızlığı bulunanlar ambulansla hastaneye sevk edilirken, tüm hanelerde yaşayanlara koronavirüs belirtilerinin görülüp görülmediği de soruluyor. 2 bin 500 nüfuslu Siverek’in Şekerli Mahallesi’nde de karantina uygulamasının ardından önlem alan jandarma, geçişlere engel oluyor. Karantina uygulamasındaki mahallelerde yaşayanların istekleri de kaymakamlar aracılığıyla Sosyal Vefa Destek grubu tarafından muhtar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.

Salgın riski nedeniyle karantinaya alınan mahallelere ulaşımı engelleyen jandarma ekipleri de bu bölgelerde 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Mahalle dezenfekte ediliyor

Siverek Belediyesi tarafından 2 bin 500 nüfuslu Şekerli Mahallesi’ne dezenfektan desteği sağlandı.

Bilecik'te karantina

Bir karantina haberi de Bilecik'ten geldi. İle bağlı 912 nüfuslu Aşağıköy, koronavirüs vakasının görülmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 19 Nisan’a kadar karantinaya alındı.

Nüfusu 912 olan köyde koronovirüs tespit edildiği duyuruldu.



İzmit'te bir sokak ve bina karantinada

İzmit'e bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan Müjde Sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sokağa giriş ve çıkış yapılmaması için polis ekipleri tarafından barikat kuruldu. Sokağın girişine İzmit Kaymakamlığı’nca 'Bu sokak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır' yazısı asıldı.