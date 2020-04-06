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Korona testi pozitif çıktı! İstanbul'dan Rize'ye giden kişi olay yarattı

İhlas Haber Ajansı

RİZE'ye gidip tüm binanın karantinaya girmesine sebep olan kişi gündeme oturdu. Söz konusu kişi kendini : Bilinçli biriyim testin pozitif olduğunu bilmiyordum diyerek savundu.

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Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve İstanbul'da evinde karantinada kalması söylenen K.E, kaçarak gittiği Rize Fındıklı'da tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu. Söz konusu vatandaş, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

K.E, "Bilinçli bir vatandaş olduğum kanaatindeyim. Hasta olduğumu bilsem oğullarım ve gelinimle birlikte arabayla seyahat edip, hem kendimin hem de onların hayatlarını tehlikeye atar mıydım?" dedi.

K.E. isimli şahsa İstanbul'da korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantinada kalması istendi. Test sonucu pozitif çıkmasına rağmen evde kalmayarak taksi ile Rize'ye geldiği öğrenilen şahsın İstanbul'da olmadığı anlaşılınca güvenlik ekipleri harekete geçti.

Görüştüğü tüm akrabalarına test yapılacak

Yapılan araştırmalar sonucunda şahıs Fındıklı ilçesindeki evinde yakalandı. K.E.'nin Rize'de bir çok akrabasıyla da temasa geçtiği öğrenilirken, şahsın temasa geçtiği herkese test yapılacağı ve oturduğu binanın da karantinaya alındığı belirtildi.

Konunun basına yansımasının ardından K.E sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kendisini savundu. K.E. şunları söyledi:

-"Bu yaz, hazin bir şekilde mobilya mağazasında, yüksekten düşmesi sonucu, eşimin vefat etmesinden sebep, tüm aile bireyleri olarak ağır bir travma geçirdik. Bu üzüntü ve tansiyon hastası olmamın etkisiyle İstanbul'daki evimde bayıldım. 112 Acil beni alıp hastaneye götürdü. Sabaha kadar müşahede altında kaldım. 

Travma yaşadığım için memleketime gitmek istedim

-Beni hastaneden bir bulgu olmaması sebebi ile ilaç yazıp taburcu ettiler. 4-5 gün evimde kaldıktan sonra tekrardan hastaneye gittim ve yine 2 gün de hastanede müşahede altında tutuldum. Taburcu edilmem sonrasında evime geldim. Eşimi kaybetmem ve yaşamış oluğum bu durumlardan dolayı psikolojik travma yaşadım, bu nedenden memleketime gitmek istedim.

Bilinçli bir insanım
-Hastanede kaldığım süre zarfında şahsıma 'Pozitif' olduğuma dair herhangi bir bilgi aktarımında bulunmamışlardır. 17 gün sonra Rize/Fındıklı ilçesindeki evime Polis ekipleri gelip 'Pozitif' olduğumu söylediler.

-Pozitif olduğumu bilsem, oğullarım ve gelinimle birlikte arabayla seyahat edip, hem kendimin hem de onların hayatlarını tehlikeye atar mıydım? Bilinçli bir insan olduğum kanaatindeyim, tüm çevremde beni bu şekilde bilir" 

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