Korona virüse yol açtığı söylentilerine ilk önlem geldi

Bir süredir gündemde, 5G baz istasyonlarının yaydığı radyasyonun insan sağlığına verdiği zarardan kaynaklı olarak Corona virüsünün artış gösterdiği ve daha fazla kişinin hayatını kaybettiği şeklinde iddialar yer alıyor. Söz konusu iddialara yönelik alınan ilk önlemlerden birisi de YouTube’dan geliyor.

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5G baz istasyonları ve Corona virüsü bağlantısı hakkındaki iddialar sosyal medya üzerinden yayılarak birçok kişinin yanlış bilgilenmesine neden oldu. Söz konusu iddialara inanlar ise başta İngiltere olmak üzere bazı bölgelerinde 5G baz istasyonlarına vandallık uygulamaya başladı.

Yanlış bilgilendirmelerin silineceği belirtildi

YouTube üzerinden yayılan bazı yanıltıcı ve aldatıcı videolar sonrası şirket, bu iddiaları dillendiren ve Corona virüsü hakkında yanlış bilgilendirme yapan içerikleri sileceğini vurguluyor.

Gündemimizde yer alan salgın hakkında şubat ayından beri yanlış bilgilendirme yapan yayınlar ile ilgili inceleme yapan YouTube şimdi de 5G baz istasyonları hakkında yanlış bilgilendirme yapan videolu içeriklere odaklanıyor.

Söylentilerin önüne geçmek için içerikler sınırlandırılacak

Konu hakkında yapılan açıklamaya göre:” Corona virüsünü önlemek için tıbbi olarak asılsız yöntemleri tanıtan videoları yasaklayan politikalarımız var. Bize bildirildiği takdirde söz konusu içerikleri kaldırıyoruz. Ayrıca 5G ve Corona virüsü ile ilgili komplo teorileri üreten kullanıcıları da yanlış bilgilendirmenin önüne geçmek adına içeriklerini sınırlandırmaya başladık” deniyor.

Komplo teorisinden öteye geçemeyen söz konusu iddiaların sosyal medyada yayılmasının en büyük yardımcıları da dünyaca ünlü yıldız oyuncuların konu hakkındaki haberleri paylaşması olduğu kaydediliyor.