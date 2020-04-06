Aydın'da kanserden kaybettiği kızının acısına dayanamadı intihar etti

AYDIN'da intihar olayı gerçekleti. Tevfik K. Otomobilinde elindeki silahı başına dayayarak intihar etti. Tevfik K.'nın Olay sonrası 2016 yılında kanserden 12 yaşındaki kızını kaybettiği, o günden beri üzgün olduğu öğrenildi.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Tevfik K., otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Kadınlar Denizi Mahallesi 510 Sokak üzerinde meydana geldi. Manisa Valiliği'nden emekli memur Tevfik K., kendisine ait otomobilde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Tevfik K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Tevfik K.'nin cansız bedeni, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tevfik K.'nin, 2016'da 12 yaşındaki kızını kanserden kaybettiği ve senelerdir üzgün olduğu öğrenildi. Polis ekipleri intiharla ilgili soruşturma başlattı.