Mustafa Kapı Fortuna Sittard'ın hedefinde

Galatasaray'ın genç isimlerinden Mustafa Kapı sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılmıştı. Avrupa hayali kuran Mustafa Kapı, Hollanda ekiplerinden Fortuna Sitard'ın merceği altında bulunuyor.

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Galatasaray'da en genç A takımla maça çıkan isimlerden olan Mustafa Kapı hayal kırıklığı yaşatmıştı. A takımda oynamak isteyen, U19'da yer almayı kabul etmeyen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılıların yeni mukavele teklifine "Hayır" yanıtı vermişti. Bu gelişme sonrası Mustafa Kapı kadro dışı bırakıldı. Avrupa'da kariyerine devam etmek isteyen 17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın yeni sezonda nereye gideceği merakla bekleniyor.

Talimat engeline takılmıyor

8 Ağustos'ta 18 yaşına adım atacak olan Mustafa Kapı, transferde talimat engeline takılmayacak. Cimbom'un kadro dışı bıraktığı genç oyuncu Mustafa Kapı'ya Hollanda'dan Fortuna Sittard talip oldu.

Hollanda ekibinin başkanı Işıtan Gün, genç yıldızı takıma katmakta kararlı. Koronavirüs salgını nedeniyle transfer çalışmaları askıya alınsa da, Fortuna Sittard'ın önümüzdeki süreçte Mustafa Kapı için harekete geçmesi bekleniyor.