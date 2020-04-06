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Kasapoğlu'ndan üniversite öğrencilerine burs ve kredi müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı kredi ve burslarının öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin tarihlerini açıkladı.

Koronavirüs tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin kredi ve burs ödemelerinde herhangi bir kesinti yapılmayacağını açıklamasının ardından Bakan Kasapoğlu, binlerce öğrencinin beklediği açıklamayı yaptı.

6 - 10 Nisan
Bugün itibariyle burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. 6 - 10 Nisan tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödenmeye başlayacak.

TC Kimlik numarasının son rakamına göre
TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Nisan, “2” olanlar 7 Nisan, “4” olanlar 8 Nisan, “6” olanlar 9 Nisan, “8” olanlar 10 Nisan ‘da ödemelerini alabilecek.

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