Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ilin müdürünü acil toplantıya çağırdı zoom uyarısı

Okul müdürlerince Zoom adlı online video konferans programına zorlanan öğretmenlerden bazılarından ücret kesintisi yapılınca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilin müdürünü acil toplantıya çağırdı.

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Milli Eğitim Bakanlığı, ısrarla EBA’yı tavsiye etse de yurt genelinde çok sayıda il, ilçe ve okul müdürü öğretmenleri yurt dışı bağlantılı online ders yapma imkanı sağlayan programlara yönlendiriyor.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre bu programlardan biri de Zoom Meeting. Ancak geçtiğimiz hafta cinsel içerikli, ırkçı nefret söylemi içeren mesajlar bir anda sosyal medyada yayılan ve hacklenen şirket hakkında New York Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Öğretmenlerde ücret kesintisi

Türkiye genelinde binlerce öğretmen, yöneticilerinin ve okul idarelerinin canlı ders baskısı nedeniyle Zoom programına girme konusunda yönlendirmesiyle söz konusu programı kullanmaya başladı.

Bilgiler uluslararası şirketin eline geçiyor

Sisteme öğretmenlerin hesap ve öğrencilerin de kişisel bilgilerinin giriş yapılarak kullanılması nedeniyle, bilgiler programı yöneten uluslararası şirketin eline geçti.

Bazılarının hesaplarından 58.5 dolar kesinti yapıldı

İzmir, Yalova, Muğla gibi birçok ilin milli eğitim müdürlüğü Zoom programının ücretsiz olduğunu vurguladı gibi sadece bu programdan ders anlatıldığı için öğretmenlerin bazılarının hesaplarından 58.5 dolar kesildi. Uluslararası bu program dışında hiçbir teması olmadığını söyleyen öğretmenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Öğrenciler için büyük tehlike

Hesaplarından para kesildiğini, banka bildirimiyle öğrenen öğretmenler durumu yöneticilerine bildirdi. Bu süreç aynı zamanda, Türk öğrencilerin canlı yayındaki görsellerinin de, art niyetli kişi ya da kişilerin eline geçme riskini ortaya çıkardı.

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla’da bazı okul müdürleri ile bir çok ilçe ve okul müdürlerinin Zoom başta olmak üzere canlı yayın yapan çok sayıda yabancı programı önerip, detaylı bilgilendirme içeren talimat yazısı göndermiş.

Bakan acil toplantıya çağırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaşanan durum üzerine bu sabah 81 il milli eğitim müdürünü acil toplantıya çağırdı.

Bakanlığın, Zoom programının sahibi şirketle bir anlaşması olmadığı gibi bir talimatı da bulunmadığının altı çizilirken, EBA dışındaki programlara öğretmenleri zorlayan eğitim yöneticilerinin takibe alınacağı öğrenildi.

Sorumlular hakkında MEB’in soruşturma açması ve Bakan Selçuk’un toplantısı sonrası öğrenci ve öğretmen güvenliği için uygulama üzerinden canlı ders anlatımına yasak getirilmesi talimatı verilmesi bekleniyor.

ABD’de Zoom'a soruşturma

Covid-19 salgını nedeniyle evden çalışma sistemine geçen birçok işyeri ve uzaktan eğitim veren dünyanın her yerinde çok sayıda eğitim kurumu ile okullar video konferans uygulaması Zoom Meeting kullanmaya başlamıştı.

Amerika’da sosyal medyada bir anda Zoombombalama (Zoombombing) diye tepki toplayan çok sayıda vaka ortaya çıkınca program güvenilirliği ve sızıntılar hakkında ‘veri gizliliği ve bilgi güvenliği ihlali' gerekçesiyle New York Başsavcılığı geçen hafta inceleme başlattı.

Şirketten açıklama

Zoom aracılığıyla yapılan toplantı ve uzaktan eğitimler ‘hack'lenmiş, cinsel içerikli, ırkçı ve nefret söylemi içeren mesajlar yayınlanmıştı. Savcılık, virüs salgını nedeniyle artan kullanım trafiğini denetlemede şirketin uygun olmadığının düşünüldüğünü belirterek, hangi güvenlik önlemlerini aldığını sormuştu. Şirket de güvenlik politikasında dikkatli olduğu ve değişikliğe gittiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

Öğretmenlere Zoom talimatı

Öğretmenlere, zoom programını bilgisayarlarına kurması ve canlı ders anlatımlarını buradan yapmaları için il, ilçe ve okul müdürleri talimat verdi.Öğretmenlerin ders verdiklerini kanıtlamaları için her gün 6 farklı açıdan çekilmiş fotoğrafı da kendilerine atması istenildi.

Öğretmenlere haftalık ders programı yapmaları ve rapor hazırlamaları da emredilerek aksi halde ek ders ücretlerinin kesileceği tehdidinde bulundukları görüldü.