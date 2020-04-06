Kars'ta polis ekipleri kendi yemeğini sokak hayvanlarıyla paylaştı

KARS'ta koronavirüse yönelik görev yapan polis ekipleri, boş kalan sokaklar nedeniyle aç kalan köpekleri unutmadı. Ekipler, kendilerine gelen yemeği sokak hayvanlarıyla paylaşarak hem takdir topladı hem de insanlık dersi verdi.

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Kars'ta polis ekipleri koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında kent girişinde kontrollerini artırdı. Otogar mevkisinde önlem alan polis, durdurduğu sürücü ve araçtakilerin kimliklerini kontrol edip, ateşlerini ölçerek, maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kendi yemeklerini paylaştılar

Sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü kişileri yakın takibe alan polis, yanlarına gelen sokak köpeklerine de sahip çıkıyor. Hayvanların aç olduğunu anlayan polis memurları, bir taraftan görevlerini sürdürdü bir taraftan da kendilerine verilen kumanyaları köpeklerle paylaştı. Köpeklerin karnını doyurup yanlarından ayrılması ile polisler, bu kez çevre temizliği yaptı.