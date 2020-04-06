Tuncay Şanlı: Fenerbahçe için hazırım

Bİr dönem Fenerbahçe formasını başarıyla terleten, Fenerbahçe tarihine damga vuran Tuncay Şanlı Fenerbahçe için her zaman hazır olduğunu söyledi. Ayrıca Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsunda bulundu, kariyerinin unutulmaz anlarını konuştu.

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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı bazı açıklamalarda bulundu. Şanlı'nın açıklamasındaki en çarpıcı detay 'Fenerbahçe için göre hazırım' cümlesi oldu.

Tuncay Şanlı'nın yaptığı açıklamalar şöyle:

3-4 gün önce Türkiye ve İsviçre mücadelesine denk geldiğini belirten Şanlı, " Ben yanılmıyorsam 60. dakikalarda açtım. Semih oyuna giriyordu. Semih golü atınca Fatih hocanın sevincini gördüm ve hemen Fatih hocaya yazdım. Başka duygular hissediyorsunuz. Arda'yı aradım, Hamit'i aradım. Aklıma gelen oyuncuları hemen aramaya çalıştım. Orada yaşananlar farklı bir duyguydu.

"Bu sizin için hazırlık maçıdır hocam"

Fatih hocaya, Abdurrahim Albayrak'a, basketbol takımımıza herkese geçmiş olsun. Rüştü Reçber'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Orada bize liderlik yaptı, ağabeylik yaptı. Ona ve herkese acil şifalar diyorum. Fatih hocaya mesaj attım, 'Biz ne maçları atlattık bu sizin için hazırlık maçıdır hocam' dedim. Farklı duygulardı, güzel zamanlar geçirdik hep beraber. Umarım o günleri tekrar hep beraber yaşacağız.

"Biz birlik olduğumuz zaman.."

Biz beraber olduğumuz zaman, birlik olduğumuz zaman her şeyin üstesinden geliriz. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarına otelimizi açacağımızı söyledik. Başhekimimiz liste yolluyor, sağlık çalışanlarımız da o listeye göre gelip konaklıyor. Şu an sağlık çalışanlarımız için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Manchester maçına değindi

Manchester deplasmanında 6-2'lik bir skor vardı. Tabii ki Manchester'a karşı oynuyorsunuz. Bizim takımımızda çok kaliteli bir takımdı. Birbirimizi çok iyi tamamlıyorduk. Ben de pozisyonlar içerisinde yer aldım. Kariyerimde çok önemli bir yere sahip o maç.

"Avrupa'ya giderek ülkeme hizmet ettim"

Aziz başkanımza selamlarımı iletiyorum. Onunla olan bağım farklıdır. Biraz kırgın olsa da onun bendeki yeri farklıdır. Tabii ki kalabilirdim ama Premier Lig'de de oynamak istiyordum. Dışarı çıkıp taraftarların bana 'neden gittin' demesi bile bir gurur verici. Ben oraya giderek ülkeme hizmet ettim. Ama Fenerbahçe benim için çok önemli bir yere sahip. 100. yılın kadrosunda bulunup Fenerbahçe'ye hizmet etmek benim için gurur verici.

"Fenerbahçe çağırdığında biz hazırız"

Kariyer planımda Fenerbahçe olmaz mı! Bizim whatsapp grubumuz var sürekli konuşuyoruz. Hali hazırda bu süreci yaşamadan önce kendi kulübümüzün kanalında yorumculuk yapıyorum. Hafta sonları maçları izliyorum. İzlemek kolay değil, taraftar olarak olaya girdiğinizde çok kolay değil. Bundan sonraki planlarımda tabii ki Fenerbahçe var.

Fenerbahçe çağırdığında ben ve benim gibi emek vermiş arkadaşlarım her zaman hazırlar. Sadece bir koltuk sevdasından bahsetmeyi sevmem ben. Biz kulübümüz için bize düşen görev neyse biz her zaman hazırız. Yeri ne olur, pozisyonu ne olur, konumu ne olur. Buna hiçbir zaman bakmayız biz. Fenerbahçe kültüründe oraya hizmet etmek varsa sonuna kadar hazırız biz.

"Komşumuzu, saygı ve sevgiyi unutmuştuk"

Avrupa Şampiyonası'nı unutmak kolay değil. Hiçbir zaman son saniyeye kadar inancımızı kaybetmememiz. Avrupa'nın bizi konuşması. O kadar çok anımız var ki... Şu anki dünyada bu kadar zor süreçten geçerken eskileri yad etmemiz aslında bir şeylerin değerini bilme açısından daha önemli geliyor bana. Çünkü biz komşumuzu unutmuştuk, saygımızı sevgimizi unutmuştuk. Umarım başımıza bir şey gelmeden bunların değerini daha iyi biliriz.

'O maç sonrası uyuyamadım' açıklaması

Bizim için yeni sezona hazırlanma sürecine kadar Denizli maçının etkisi geçmedi. Uyumadım da zaten o maç sonrasında... Tabii ki taraftarların da tepkisi vardı haklı olarak. Ama bizim yaşadıklarımız. Çünkü oraya kadar herkes mücadele ediyor. Parantez içerisinde orada başka şeyler olmuş olabilir. Ama bizim açımızdan farklı duygular yaşandı 'acaba tekrar oynanacak mı' gibi düşünüyorsunuz. Çok güzel bir ekip vardı ben de kendimi çok şanslı hissediyorum açıkçası.

"Dünyanın en iyi ligi"

Premier Lig'e gitmek kolay bir süreç değildi. İlk gittiğimde sabahki antrenmanı senin için bir saat uzattım dedi, sen dinlen diye. Dediğim gibi dünyanın en iyi ligi. Bir de bu işin eğlence kısmı olduğunu orada görmüş oldum. Onlar olaya biraz daha eğlence olarak bakıyorlar. Bütçeler çok farklı.

"Çağlar'a karşı oynamak istemem"

Fenerbahçe'de Ömer Faruk'un o çizgiyi ne zaman geçeceğini ben çok dikkatle takip ediyorum. Leicester City'de Çağlar'ı izlerken, yani ona karşı oynamak istemem açıkçası. O kadar soğukkanlı, o kadar kendini geliştirdi ki ayrı bir keyif veriyor. Cengiz'i izlemek ayrı bir keyif veriyor. Hakan Çalhanoğlu'nu milli takımda eleştirirken biraz daha futbolcu gözüyle bakmak gerekiyor. Enes Ünal'ın gelişimini izlemek bana büyük keyif veriyor. Umarım bu mali süreçte altyapıya daha değer veririz. Biz altyapıya değer verirsek futbolumuz daha da gelişecektir.

"Bizler de sahada olmak istiyoruz"

A Lisans aldım, Pro lisansı bekliyorum. Ülke anlamında biz kendi değerlerimize güvenirsek hem milli takımda hem de kulüp bazında. O kadar çok donanımlı arkadaşlarımız var ki... Erol hocanın durumunu biliyoruz, Tamer hocanın biliyoruz. Onların futbolu anlatmaları bizlere bir şey öğretmesi bizi daha mutlu ediyor. Umarım bundan sonraki dönemde daha çok güvenirler. Bizler de sahada olmak istiyoruz.