Mehmet Demirkol: Erol Bulut kurtaramaz Fenerbahçe'yi

Mehmet Demirkol, Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gelişinin tek başına yetmeyeceğini söyledi.

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Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, gündeme dair açıklamalarada bulundu. Erol Bulut'un Fenerbahçe'yi kurtaramayacağını ifade eden Demirkol, ekip çalışmasının altını çizdi.

İşte Demirkol'un açıklamaları...

"Türkiye'de bunun çalışması kolay değil. Türkiye'de teknik direktörün, sportif direktörün, futbol şubesinde karar verecek olan kişinin ortak bir akıl kurması gerekiyor ve sonuçta birinin bütün bu fikirler belirlendikten sonra asıl kararı vermesi gerekiyor. Comolli-Cocu-Semih Özsoy ve Ali Koç bir araya geldiklerinde bu yapıyı kurmak mümkün değil."

''Ortak akıl kurulması lazım''

"Türkiye'de bunun çalışması kolay değil. Türkiye'de teknik direktörün, sportif direktörün, futbol şubesinde karar verecek olan kişinin ortak bir akıl kurması gerekiyor ve sonuçta birinin bütün bu fikirler belirlendikten sonra asıl kararı vermesi gerekiyor."

''Fenerbahçe'yi, Erol Bulut kurtaramaz''

"Fenerbahçe'nin Türkiye'ye iyi uyum sağlayan yabancı bir sisteme, bence Alman sistemine ihtiyacı var. Fenerbahçe'yi bir teknik direktör kurtaramaz. Açık söyleyeyim, Fenerbahçe'yi, Erol Bulut kurtaramaz. "Fenerbahçe'yi, Erol Bulut'un teknik direktör olarak içinde bulunduğu bir yapı, bir takım kurtarabilir ama."