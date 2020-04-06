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"Polislerden maaş kesintisi" iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt: Ben buna karışmam

Milli Dayanışma Kampanyası için polislerin maaşlarından zorunlu kesinti yapılacağı iddiaları gündeme oturdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Devletin yasal bir kampanyası var ve teşkilat içinde bu şekilde destekte bulunmak isteyen arkadaşlar olabilir. Ben buna karışmam. Ancak hiçbir polis de bunu imzalamak zorunda değil" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili 'zorunlu' bağış tartışmaları yaşanıyor.

Kamuoyunda polislerin maaşlarından zorunlu kesinti yapılacağı iddialarıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İllerin hatta bölümlerin de kendi aralarında yaptığı şeyler" diye konuştu.

"Hiçbir polis bunu imzalamak zorunda değil"

Sözcü'den Deniz Zeyrek'in haberine göre o dilekçelerin, İçişleri Bakanlığı'nın ya da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkezi olarak yaptığı bir şey olmadığını kaydeden Soylu, şunları kaydetti: İllerin hatta bölümlerin de kendi aralarında yaptığı şeyler. Devletin yasal bir kampanyası var ve teşkilat içinde bu şekilde destekte bulunmak isteyen arkadaşlar olabilir. Ben buna karışmam. Ancak hiçbir polis de bunu imzalamak zorunda değil.

"Polis memurları 100, komiser/amir 150, 4-3-2'nci derece müdürler 250, 1'incisi sınıf müdür 500 TL. Dilekçe doldurmaları istenmiş. 15'inde maaşlarından kesilecek." iddiası tartışma başlattı.

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