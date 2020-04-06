Benzinde zam beklentisi! Pompa fiyatına yansıyacak

Benzinin litre fiyatında 15 kuruş zam bekleniyor. Fiyat artışının pompa fiyatlarına yansıyacağı öğrenildi.Abone ol
İnternethaber'in akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgilere göre bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında pompa fiyatına yansıyacak şekilde 15 kuruş zam bekleniyor.
Kısa süreliğine eşitlenecek
Yapılan son fiyat değişiklikleriyle benzin ve motorin arasındaki fiyat makası açılmış, benzin fiyatları motorinden litrede 15 kuruşa yakın daha ucuz hale gelmişti.
Eğer motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmazsa beklenen fiyat artışıyla benzin ve motorin fiyatları kısa süreliğine eşitlenmiş olacak.
EPGİS en son 4 Nisan'da benzin fiyatlarında 20 kuruş zam geldiğini açıklamıştı. Böylece 3 gün içerisinde benzin fiyatlarında toplam zammın 35 kuruşu bulması bekleniyor.
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