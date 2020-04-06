Kyle Walker, hayat kadınlarıyla parti yaptı başı belaya girdi

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker, disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya. Nedeni ise hayat kadınlarıyla parti yapması ve izolasyon kurallarına uymamak.

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İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City'li Kyle Walker'ın, evinde iki hayat kadınıyla parti yaptığı İngiliz basınında yer aldı. Walker, olayın ertesi günü ise sosyal medya hesabından "Evde kal, güvende kal" mesajı paylaştı.

İngiltere'de hükümet, pazar günü corona virüsle mücadele için sosyal mesafe kurallarını yürürlüğe koyarken, Walker'ın buna uymaması başına iş açtı.

Manchester City, olayın basına yansıması sonrası bir açıklama yayımladı ve "Kyle Walker'ın özel hayatı olmasına karşın, tabloid gazetelerinde karantina sürecine aykırı haketlerinden haberdarız. Futbolcular, evrensel role modelleridir ve çalışanlarımız ile oyuncularımız inanılmaz çaba gösteren sağlık çalışanlarına covid-19'la mücadele için ellerinden gelen yardım için çalışıyor. Kyle'in davranışları bu çabaları boşa çıkarmaktadır. Bu iddialar, Kyle'ın açıklamaları ve özür dilemesini duymaktan hayal kırıklığı içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir disiplin soruşturması başlatılacaktır" denildi.

Kyle Walker, Premier League'de kurallara uyun dedikten sonra buna uymayan 2. oyuncu oldu. Daha önce de Aston Villa kaptanı Jack Grealish sosyal medyadan video paylaşarak taraftarları evde kalmaları konusunda uyarmış, daha sonra da bir trafik kazasına karışmıştı.

Villa, Grealish'i disipline vermiş ve para cezasıyla cezalandırmıştı. Grealish'ten kesilen ceza Birmingham'daki bir üniversiteye bağışlanmıştı.