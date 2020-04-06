Dolar haftaya yükselişle başladı! Dolar kuru bugün ne kadar? 6 Nisan 2020

Geçtiğimiz haftayı 6.73'ten kapayan dolar/TL yeni haftaya 5.75'in hemen altında başladı. Yeni haftada hem yurtiçi hem de yurtdışında koronavirüsle ilgili gelişmeler kurun seyrinde belirli oluyor.

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Dolar koronavirüs salgınının etkisini tüm dünyada hissetirmeye başlamasından bu tüm dünyada istikrarlı bir şekilde güçlenmeye devam ediyor. Geçen hafta perşembe günü 6.70'in üzerini gören dolar ABD'de işsizlik maaşı başvurularının rekor kırmasıyla 6.63'e düşmüş ancak cuma günü yeniden 6.70'in üzerine çıktı.

Dolar/TL yeni haftaya da 6.7495'ten başladı. Yeni haftada koronavirüs salgını ve ülkelerin bu salgınla mücadele etmek için açıkladıkları ekonomik destek hamleleri takip edilmeye devam edecek. Salgın konusunda İtalya hep bugüne kadar kötü örnek olarak verilirken İspanya ve İngiltere de salgının yaygınlığı bakımından bu ülkeyi yakalamaya başladı.

Koronanın çıktığı Çin mesaiye başladı

Bunun yanında dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de ise vaka sayısı 330 bini aşmış durumda. Avrupa ve Amerika koronavirüsün etkilerini giderek daha şiddetli hissederken, salgının başladığı Çin'de ise bazı fabrikalar mesaiye başladı.