Türkiye koronavirüs aşısı için ilk adımı attı

Ankara Üniversitesi, Prof. Dr. Aykut Özkul'un koronavirüs aşısı için ilk adım olan izolasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Abone ol

Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (corona virüsü) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.

Ankara Üniversitesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı!" denildi.