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Türkiye koronavirüs aşısı için ilk adımı attı

Ankara Üniversitesi, Prof. Dr. Aykut Özkul'un koronavirüs aşısı için ilk adım olan izolasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.

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Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (corona virüsü) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.

Ankara Üniversitesi resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı!" denildi.

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