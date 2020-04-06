Bakan Kasapoğlu’ndan koronavirüs mesajları
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda; A Milli Takım, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un başarılarını hatırlatarak, "Evde kal" mesajı verdi.Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, "Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın" başlığıyla paylaştığı videolarda; A Milli Takım, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un başarılarını hatırlatarak, koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemi vurgulandı.
Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın! @MilliTakimlar #EvindeKalTürkiye #YineKazanacaksın pic.twitter.com/VHnlsJtLM7— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 4, 2020
Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın! @GalatasaraySK #EvindeKalTürkiye #YineKazanacaksın pic.twitter.com/5fXUboukmD— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 5, 2020
Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın! @Fenerbahce #EvindeKalTürkiye #YineKazanacaksın pic.twitter.com/EZbtDVTW9B— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 5, 2020
Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın! @Besiktas #EvindeKalTürkiye #YineKazanacaksın pic.twitter.com/LoUV5gL02Z— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 5, 2020
Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın! @Trabzonspor #EvindeKalTürkiye #YineKazanacaksın pic.twitter.com/nBPYmoQblx— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 5, 2020
Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın! @BursasporSk #EvindeKalTürkiye #YineKazanacaksın pic.twitter.com/nVPJezJjqs— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 5, 2020