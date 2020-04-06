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Bakan Kasapoğlu’ndan koronavirüs mesajları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda; A Milli Takım, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un başarılarını hatırlatarak, "Evde kal" mesajı verdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından, "Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın" başlığıyla paylaştığı videolarda; A Milli Takım, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un başarılarını hatırlatarak, koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemi vurgulandı.

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