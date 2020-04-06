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İstanbul'da kamuda serbest kıyafete geçildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamu personelinin kılık ve kıyafetinde yeni düzenlemeye gittiklerini söyleyerek serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini açıkladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.
 
Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

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