HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Antarktika'da 90 milyon yıl önce yağmur ormanı bulunduğuna dair kanıt bulundu

Antarktika'da 90 milyon yıl önce yağmur ormanı bulunduğuna dair kanıt elde edildi. İngiliz ve Alman bilim insanları, bu kanıta, Amundsen Denizi'nde Pine Adası yakınında kutup araştırma gemisinin sondaj makinesi kullanarak deniz tabanından aldığı örneği inceleyerek ulaştı.

Abone ol

Ayrıntıları Nature dergisinde yayımlanan çalışma sırasında, ince taneli killi ve alüvyonlu tortu örneğinin 90 milyon yaşında olduğu tespit edildi.

Tortuyu bilgisiyarlı tomografiyle inceleyen bilim insanları, orman toprağı, polen, tohum ve hatta ağaç kökünün saflığını korumuş örneklerini keşfetti.

Çalışma ekibinden Prof. Dr. Tina van de Flierdt, "90 milyon yaşındaki bu ormanın saklı kalması istisnai bir durum ancak açığa çıkardığı dünya çok daha şaşırtıcı. Karanlık aylar boyunca bile bataklıklı ılıman yağmur ormanları, Güney Kutbu'na yakın bir noktada yetişebilmiş. Bu beklediğimizden daha sıcak bir iklimi ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Araştırma ayrıca 115 ila 80 milyon yıl önce Tebeşir Dönemi sırasında atmosferdeki karbondioksit seviyelerinin de daha yüksek olduğu fikrini uyandırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge
Koronavirüse karşı Türkiye'de üretildi! Dünyada bir ilk
Dünyada koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı
Saadet Öğretmen'den kan donduran iddia! Evde kalınca çocuğa cinsel istismar ihbarı arttı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısında olumlu sonuç aldık
Pervin Buldan devletin adımlarından memnun değil
ÖNCEKİ HABERLER
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama! Eş zamanlı farklı seçenekler sunuyoruz
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması
Salı günü ne kandili var 7 Nisan hangi kandil idrak edilecek?
Bursa'da alınan tedbirler meyvesini verdi
65 yaş maaşı alana bayram ikramiyesi ödenir mi?
YKS sonuları MEB güncelledi 12. sınıf konuları neler?
Yorumlar