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65 yaş maaşı alana bayram ikramiyesi ödenir mi?

65 yaş maaşı devlet tarafından hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara 3 ayda 1 kez yatırılıyor. Nisan ayında milyonlarca emekli bayram ikramiyesi alacak. Peki 65 yaş maaşı alan vatandaşlar da bayram ikramiyesi alacak mı? Bu konuda resmi bir bilgi henüz yok.

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Devlet tarafından 65 yaş ve üstü muhtaç vatandaşlara yapılan yardımlar bu ay zamlı ödenecek. Sosyal yardım ödemelerinde kişi başına gelire bakılarak muhtaçlık durumu tespit ediliyor. 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı başvuru ve alma şartları nelerdir?

Yılda iki kez zamlanan yaşlılık aylığı Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödeniyor. Gelirin yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük, sahte belge gibi durumlar tespit edilirse 65 yaş maaşı hemen kesiliyor. 

Yaşlılık aylığı ne kadar oldu : 65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık 637 lirad672 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmamış olması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor.

Çocuklarının yanında yaşayan yaşlılar için yapılan gelir testinde, daha önce birlikte yaşadıkları çocuklarının ve torunlarının gelirleri de dikkate alınıyordu. Bu uygulamaya son verildi. Artık sadece kendilerinin ve varsa eşlerinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması koşulu aranıyor. 2020 yılı için bu rakam 701 liraya karşılık geliyor. Evi, tarlası vs hesaplanarak toplanan geliri kişi başına aylık 701 liranın altında olan 65 yaş üstündeki vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlanıyor.

Bununla birlikte hala bazı il ve ilçelerde eski uygulama kapsamında işlem yapıldığı görülüyor. Anne babaya 65 yaş aylığı bağlanırken, çocuklarının ekonomik durumunu dikkate alan il ve ilçeler bulunuyor.

 65 yaş aylığı başvurusu: Yaşlılık maaşından yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu Kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmak gerekiyor. Müracaatta, nüfus kayıt örneği, aylık talebi vasi tarafından yapılacaksa mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararı olması gereklidir. Kaymakamlıkta doldurulan ‘Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu’ mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara verilecektir.

Yaşlılık aylığı şartları:

- Hiçbir sosyal güvencesi olmayan (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur),

- 65 yaşını doldurmuş
- Aylık geliri muhtaçlık sınırının altında olan
- SGK'ya prim ödemeyenler Kaymakamlığa başvuruda bulunabilirler.

Ayrıca nafaka alan, asgari ücretin 1/3’ünden (üçte birinden) fazla olan kişiler yaşlılık aylığı alamaz.

65 yaş aylığı nereden alınır: Emeklilik aylığına hak kazanıldıktan sonra ilk maaş ikametgahın olduğu ilçedeki bir Ziraat Bankası'na yatırılır. Sonraki ödemeler PTT üzerinden yapılır.

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