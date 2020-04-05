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İtalyan basını böyle yazdı: Vedat Muriqi için 20 milyon Euro gerçekçi

İtalyan basını, Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için istenen 20 milyon Euro'nun gerçekçi bir rakam olduğunu söyledi.

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Bilindiği gibi İtalyan ekibi Lazio’nun Kosovalı yıldız ile ilgilendiği dile getirilmişti. Bu ilgi Vedat cephesinden de yalanlanmıştı.

Bonservis bedeli 20 milyon euro 

Fenerbahçe, başarılı oyuncusu için en az 20 milyon euro bonservis bedeli istiyor. İtalyan basını, Lazio’nun talip olduğu Vedat için istenen 20 milyon Euro'nun gerçekçi bir rakam olduğunu belirtti.

Olası bir satışta Fenerbahçe, Ç.Rize’ye yüzde 15 pay verecek.

Değeri ise 12 milyon Euro

25 yaşındaki oyuncu bu sezon 28 resmi maçta 2 bin 348 dakika sahada kaldı. Vedat bu süre içinde 15 gol atarak takımına katkı sağladı. Başarılı oyuncu 6 tane de asist yaptı. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.

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