Evde koronavirüs maskesi nasıl yapılır? İşte yıkanabilir maske yapma yolları

Kumaş ya da şaldan maske nasıl yapılır?

Evde kullanmadığınız temiz bir kumaş parçasından maske yapabilirsiniz. Kumaşı yüz boyunuza göre kesebilir, şalınızı yüzünüze göre katlayabilirsiniz. Ardından her evde bulunan lastikleri kumaşın kenarına yerleştirip katlıyorsunuz ardından lastik katladığınız yerin içerisinde kalacak bir şekilde zımbalıyorsunuz. Diğer tarafa da aynı işlemi uyguluyorsunuz. Renkli kumaş ve şallara daha estetik maskeler üretmeniz mümkün.