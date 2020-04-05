Evde koronavirüs maskesi nasıl yapılır? İşte yıkanabilir maske yapma yolları
Artık markette, pazarda, toplu taşıma aracında maske takmak zorunlu. Evde maske nasıl yapılır? Kağıt havlu, şal, kumar ya da diğer malzemelerden koronavirüs maskesi yapmanın değişik değişik yolları var. İşte onlardan bazıları...
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kalabalık ortamlarda, marketlerde, pazarlarda, toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu geldi. maske fiyatları pahalı, parası olana ise aradığında bulmak bazen mümkün olmuyor. Vatandaş da toplu alanlarda maske kullanımının zorunlu olacağını öğrendikten sonra 'Evde maske nasıl yapılır?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Biz de kağıttan, kağıt havludan tutun da rengarenk bezlere kadar, evde maske yapmanın değişik yollarını sizler için derledik... İşte "evde maske nasıl yapılır?" sorusunun cevapları. Ama en güvenilir maske evde kalmak olduğunu unutmayın!..
Kumaş ya da şaldan maske nasıl yapılır?
Evde kullanmadığınız temiz bir kumaş parçasından maske yapabilirsiniz. Kumaşı yüz boyunuza göre kesebilir, şalınızı yüzünüze göre katlayabilirsiniz. Ardından her evde bulunan lastikleri kumaşın kenarına yerleştirip katlıyorsunuz ardından lastik katladığınız yerin içerisinde kalacak bir şekilde zımbalıyorsunuz. Diğer tarafa da aynı işlemi uyguluyorsunuz. Renkli kumaş ve şallara daha estetik maskeler üretmeniz mümkün.
Kağıt havlu
İki kâğıt havlu parçasını dikdörtgen şekilde üst üste koyarak akordeon gibi katlayın. Kenarlarını kıvırarak iki kenarına da lastik takın.
Streç gazlı bez
Streç gazlı bezi yüzünüze ayarladıktan sonra kenarlarından makasın ucu ile küçük birer delik açarak lastiği geçirebilirsiniz.