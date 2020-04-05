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73 ve 54 yaşındaki 2 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu oldu

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören 73 yaşındaki kadın ve 54 yaşındaki erkek hasta, iyileşerek, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

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Bafra Devlet Hastanesi'nde, 'Covid-19' test sonuçları pozitif çıkan 73 yaşındaki kadın ve 54 yaşındaki erkek hastanın bir süredir devam eden tedavileri tamamlandı. Sağlığına kavuşan 2 kişi, hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Sağlık görevlilerinin servis koridoru kapısında uğurladığı 2 kişi, tedavi ve özverili çalışma için teşekkür etti.

14 günde koronavirüsü yendiler

Bafra Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, "Teyzemiz ve ağabeyimize, 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. 14 gün boyunca hastanemizdeki tüm doktorlarımız, hemşirelerimiz ve yardımcı personelimiz ile birlikte hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Teyzemiz ve ağabeyimiz, 14 gün boyunca hastanemizde kalarak koronavirüsü yendi. Yine hastalarımız evinde de gerekli tedbirleri alarak, koronavirüse yakalanmamak için mücadelesini sürdürecektir" dedi.

Allah hepsinden razı olsun

Yaşlı kadın ise iyileştiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Allah tüm doktorlarımızdan ve hemşirelerimizden razı olsun" diye konuştu.  54 yaşındaki erkek hasta da "Allah tüm doktorlarımızdan, hemşirelerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun" dedi. 

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