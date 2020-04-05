Fenerbahçe Mehmet Ekici kararını verdi! Ünlü futbolcudan bomba açıklama

Sarı Lacivertli kulüp, ünlü futbolcu Mehmet Ekici kararını verdi. Tecrübeli futbolcunun, “Bana kucak açan Fenerbahçe’ye henüz borcumu ödemedim” diyerek kalmak istediği belirtildi.

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Geçen sezonun başında talihsiz bir şekilde sakatlanan yeni sezonda ise TFF’ye bildirilen listeye alınmayıp, devre arasında gönderilmesi gündeme gelen Mehmet Ekici, şimdi gözdeler arasına girdi.

Ünlü futbolcusu ile anlaşma kararı

Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan gurbetçi oyuncuyu elde tutmak isteyen yönetim, şimdiden ünlü futbolcusu ile anlaşma kararı aldı.

"Henüz borcumu ödemedim"

Fanatik'te yer alan habere göre Mehmet Ekici’nin bu teklife bir hayli sıcak baktığı, “Bana kucak açan Fenerbahçe’ye henüz borcumu ödemedim” diyerek kalmak istediği belirtildi.