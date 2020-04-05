Mahkemeler açık mı davalar ne zaman görülecek?

Corona virüsü duruşma tarihlerini de etkiledi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı alanında corona virüsüne karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantının ardından açıklama yaptı. Peki duruşmalar ertelendi mi? Davalar ne zaman görülmeye başlayacak?

Abone ol

Corona virüsü adli süreci de etkiledi. Davalar ne zaman görülecek sorusu bu noktada önem kazanırken Bakan Gül, alınan tedbirler kapsamında 30 Nisan'a kadar bütün duruşmaların iptal edildiğini duyurdu. Tutuklu ve hükümlülerin görüntülü görüşme yapabilmesi için çalışmalar başlatıldığını da ifade eden Gül, “Cezaevlerinde görevli personel evlerine gönderilmeyecek, izole yerlerde kalacaklar” dedi.

TEDBİRLER ARTTI

Bakan Gül, adalet hizmetleriyle ilgili tüm tedbirlerin gözden geçirildiğini, bu süreçte adalet kurumlarına düşen görevler olduğunu söyledi. Gül, salgının ilk gününden itibaren adliyelerde, ceza infaz kurumlarında, noterliklerde ve bakanlığın sorumluluk alanındaki birçok yerde alınan tedbirleri büyük bir titizlikle sürdürdüklerini kaydetti.

DURUŞMALARA CORONA ENGELİ

Bakan Gül, şöyle konuştu:

* Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ile ceza infaz kurumlarında alınan tedbirleri 2 hafta daha uzattık.

* Hükümlü ve tutukluların dışarıyla temasını kesmek için aldığımız tedbirler çerçevesinde açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil, bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller, kurum dışı çalışmalar ve eğitim faaliyetleri, birden fazla koğuşla yapılan faaliyetler, aile görüşme odalarının kullanımı, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreş ve ana okuluna gitmeleri ya da çocukların dışarıdaki ebeveynlerine ve yakınlarına teslim edilmesi uygulaması 2 hafta süreyle ertelenmiştir.

‘TEMASI EN AZ SEVİYEYE İNDİRDİK’

Tutuklu ve hükümlü yakınlarının ancak zorunluluk varsa ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının uygun görmesi durumunda ziyaret gerçekleştirebileceklerini vurgulayan Bakan Gül şunları söyledi:



* Avukatlar da zorunlu durumlarda maske ve eldiven takarak ve gerekli tedbirleri alarak sadece kapalı görüş gerçekleştirebilecekler. Bu tedbirlerin ne kadar süreceği bilim kurulunun tavsiyeleriyle belirlenecektir.

* Aldığımız tüm bu tedbirler tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak içindir. Eğer içeride herhangi bir rahatsızlığı olan varsa ivedilikle hastanelere sevki sağlanmaktadır.

* Hasta olanlar tedavilerinin ardından kuruma kabul edilmektedir. Üstelik hastaneden gelen tutuklu ve hükümlü ayrı bir yerde 14 gün karantinaya alındıktan sonra kovuşuna alınmaktadır.

* Dolayısıyla dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya teması olabilecek en az seviyeye indirmiş bulunuyoruz.