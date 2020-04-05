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Bilim adamları koronavirüsün zayıf noktasını keşfetti

Bilim adamları 1.2 milyon insanda tespit edilen ve 64 binden fazla can alan koronavirüsün zayıf noktasını bulduklarını açıkladı.

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Uzmanlar, "Virüsün belirli bir bölgesinde çalışıyoruz ve bu bölgeyi hedefleyen aşı ve ilaçlar hastalığı yenmemizi sağlar" ifadelerini kullandı.

Science'ta yayınlanan bir makalede,  "Kovid-19'un zayıf noktası bulundu ve bu bölgeyi hedefleyen ilaç ve terapi ile birlikte bir aşının bulunması da mümkün" denildi.

Zayıf nokta

Biyolog Ian Wilson ve ekibi tarafından yürütülen araştırmada, keşfedilen bu hassas bölgenin virüsün bulaşmasında kilit bir konumda olduğu ve aynı zamanda belirli ilaçlara karşı da hassas ve kırılgan olduğu vurgulandı.

Antikor virüse yapışık

Araştırmada daha önce SARS hastası olan bir kişiden alınan antikorun inceleme sonrasında bu keşfin yapıldığı belirtilirken, "Bilim insanları bu araştırma sırasında antikorun virüse yapışık olduğunu ve virüsten çekilip çıkarılacağını keşfetti" ifadesi kullanıldı.

Yapısını değişince ortaya çıkıyor

Fakat uzmanlar, bu noktayı bulmanın çok kolay olmadığını açıkladı. Wilson'un ekibinde çalışan bilim insanı Meng Yuan, "Bu bölgenin virüsün içinde saklandığını fark ettik ve virüs ne zaman yapısını değiştirirse ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Bilim ekibi, koronavirüsü yenmeyi başarmış insanlara seslenerek kan bağışında bulunmalarını ve bu sayede kullanılabilecek antikorları incelenebileceğini duyurdu.

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