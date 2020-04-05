HABER /  GÜNCEL

Düzce'de baba ile oğlu silahlı saldırıya uğradı baba öldü oğul hastanede

DÜZCE'de, geçtiğimiz günlerde 7 kişinin yaralanmasına neden olan çocuk kavgasının devamında bir baba ile oğlu silahlı saldırıya uğradı, baba komada oğlu ise hayatını kaybetti.

Abone ol

Çamköy Mahallesi'nde geçen ay, çocukların kavgasına ailelerin dahil olmasıyla 7 kişinin yaralandığı olayın ardından taraflardan S.C, Çamköy yolunda baba Tahsin Baguç ile oğlu Coşkun Baguç'a silahla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren S.C'yi gözaltına aldı.Ekipler olay mahallinde bulunan tek katlı bir evin çatısında da arama yaptı. Baba Coşkun Baguç müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu Tahsin Baguç'un tedavisi sürüyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır'da aşırı yağıştan kerpiç ev çöktü 2 kardeş öldü 7 kardeş yaralı
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 16'ya düştü
Türkiye'de 786 kişi koronayı yenmeyi başardı
İstanbul'da metroya koronavirüs düzenlemesi
Bakan Süleyman Soylu, valiyi tebrik edip kesilen cezayı paylaştı
İçişleri Bakanlığından araç giriş kısıtlamasına ilişkin ek genelge
ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da sağlık çalışanına komşularından iğrenç uyarı kapak gibi cevap
Kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü 'Ölümü çoktan hak ettin' paylaşımı yaptı
Cemal Enginyurt’tan Akşener'e sert tepki
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Erdoğan’dan Bahçeli ve Türkeş’e taziye telefonu
Squat hareketi evde nasıl yapılır en etkili egzersiz!
Yorumlar