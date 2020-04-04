HABER /  GÜNCEL

Coronavirüs Türkiye vaka sayısı belli oldu! Bakan Koca son durumu açıkladı

TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayıları hızla artmaya devam ederken son dakika bilgisi Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Türkiye coronavirüs vaka sayısı 23 bin 934'e çıkarken ölü sayısı 501'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin güncel Covid-19 güncel durum tablosunu açıkladı. Günlük koronavirüs tablosunda test sayısında artış yaşanırken vaka sayılarında da büyük artışın olduğu gözlendi.

4 Nisan tarihli paylaşımda vaka sayısı 3 bin 13 olarak açıklanırken ölü sayısı ise 76 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloda test sayısı 19 bin 664 olarak gerçekleşti.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda: ''Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.'' ifadelerini kullandı.

Resim

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığından araç giriş kısıtlamasına ilişkin ek genelge
İzmir'de hemşire dehşeti yaşadı! Camları kırdı, hakaretler savurdu
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin'i geçti
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 16'ya düştü
5 il yasak listesine kendiliğinden dahil oldu
ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Dorukhan iddialara ayetle yanıt verdi!
ABD'den sağlık çalışanlarına çağrı: Size ihtiyacımız var
Tekirdağ'da toplu ulaşım yasaklandı
Canan Kaftancıoğlu istifa edecek mi?
MEB cerrahi maske üretiminde çıtayı yükseltti
CHP'li Akıllı'dan Ankara Büyükşehir'e destek
Yorumlar