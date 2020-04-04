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Cemal Enginyurt’tan Akşener'e sert tepki

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan infaz indirimi yasasına ilişkin görüşlerini açıklayan Meral Akşener'e çok sert tepki geldi.

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Meral Akşener'in infaz indirimi yasasına ilişkin görüşlerini açıklarken ortaya attığı iddialar MHP'li Cemal Enginyurt'u kızdırdı.

Akşener'in iftira atarak AK Parti ve MHP'yi hedef aldığını iddia eden Enginyurt, konuya ilişkin iki partinin kurmaylarından Meral Akşener'e cevap verilmesi çağrısında bulundu.

İşte Cemal Enginyurt'un o paylaşımları;

- Meral Akşener"Ak Parti ve küçük ortağının infaz indirimi yasasında; kadına şiddet,çocuk istismarı,TORBACILIK gibi kanayan yaramız olan suçlar var. Bu yanlışa ortak olmayız!"diyor. Yalancı Meral Akşener! TBMM'de önerge veriyordun ya! Ne oldu da yalan ve iftira atıyorsun?

- Ak Parti ve MHP Milletvekilleri, özellikle Adalet komisyonu üyeleri!Meral Akşener "Ak Parti ve küçük ortağının infaz indirimi yasasında;kadına şiddet,çocuk istismarı gibi kanayan yaramız olan suçlar da var.bu yanlışa ortak olmayın! diyerek iftira ve yalan konuşuyor.Cevap verin

- Ne yalancı bir siyaset dilin var. Adalet komisyonun da kendi milletvekilin de var.Hiç olmazsa ona sorsaydın ya.İlla meşhur olacak,trübüne oynayacaksın.31 marttan önce niye sustun? Yalan konuşarak,Ak Parti ve MHP Milletvekillerini töhmet altında bıraktın.İspat etmezsen müfterisin

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