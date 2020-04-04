Canan Kaftancıoğlu istifa edecek mi?

CHP İstanbul Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu üzücü haberin ardından CHP'de Kaftancıoğlu'nun durumu da tartışma konusu oldu. Zira Kaya'nın koronavirüsü Canan Kaftancıoğlu'nun düzenlemekte direttiği kongrede kaptığı iddia ediliyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya'nin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaya'nın korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini , CHP 'liler tarafından sosyal medya hesablarından duyuruldu!



Sosyal Medya hesaplarından yapılan açıklamada "İstanbul Kadıköy'de ikamet eden 50'li yaşlardaki Kaya, COVİD-19 yüzünden yaşamını yitirdi. ''denildi.



Kaftancıoğlu şimdi ne yapacak?

CHP, Canan Kaftancıoğlu önderliğinde koronavirüse meydan okudu! Başlıklarıyla 15 Martta İstanbul Kadın Kolları kongresini Koronavirüs tehditlerine rağmen yapması tepki çekmişti. Türkiye, dünyayı kasıp kavuran ölümcül koronavirüs salgınına karşı amansız ve başarılı bir mücadele verirken, CHP'nin İstanbul teşkilatı kongre düzenlemişti.

Büyük tepki çekmişti

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi büyük tepki toplamıştı. Gazeteci İsmail Saymaz da Kongreye tepki gösterenler arasındaydı.