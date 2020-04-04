Dunga'dan Breziya'da 10 ton gıda yardımı

1994'te Brezilya ile Dünya Kupası'nı kazanan ve 2006-2010 yılları arasında ülkesinin milli takımını çalıştıran Dunga, corona virüsle mücadelede 10 ton gıda yardımı ve 2 bin bebek için çocuk bezi bağışında bulundu.

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Futbolculuğunda Brezilya ile Dünya Kupası kazanan ve ülkesinin milli takımında 4 yıl teknik direktörlük yapan Dunga, Brezilya'da etkisini arttıran corona virüsle mücadelede yaptığı yardımlarla dikkati çekti.

Marca'nın haberine göre Dunga, Brezilya'daki ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 10 ton yiyecek ve 2 bin bebeğe çocuk bezi yardımında bulundu. Haberde Brezilyalı teknik adamın daha önce de farklı bağışlarda bulunduğu belirtildi.

''10 tondan fazla yiyecek topladık''

Dunga yardımlar esnasında hazır bulunurken, "Birçoğumuz zorluklarla yüzleşmek zorunda ve yapabileceğimizi düşündüğümüz inanılmaz şeyler yapıyoruz. Şimdi hayat destekleyici, insan, daha iyi insan olmaya zorluyor. Hepinize meydan okudum, zaten 10 tondan fazla yiyecek topladık ve bu mücadeleye devam edeceğiz. Kaybedecek zaman yok." ifadelerini kullandı.

Ülkede 9 bin vaka 359 ölüm açıklanmıştı

Kıtanın en büyük ülkesi olan Brezilya, Güney Amerika'da corona virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Dün Brezilya makamları tarafından belirtilen rakamlarda, ülkede 9 bin vaka 359 ölüm açıklanmıştı