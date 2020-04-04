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Kadıköy'de yasağı delen genç: Bir mesele var ondan çıktım

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 20 yaşın altındaki vatandaşların sokağa çıkmaları da sınırlandırıldı. Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşın altındaki genç, "Bir mesele var ondan çıktım. Yoksa çıkmayacaktım" dedi.

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Koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında şehir içi hareketliliğin en aza indirilmesi için 20 yaşın altındaki vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı.

Kadıköy'de sokakların boş olduğu  görülürken, 20 yaş altında ve 65 yaş üstünde birkaç kişinin sokağa çıktığı görüldü. Kadıköy sahilinde olan 20 yaşın altındaki bir kişi , "Bir mesele var ondan çıktım. Yoksa çıkmayacaktım" dedi. 

18 yaşındaki Ömer Saliha ise, "Şimdi eve geçeceğim, arkadaşımı bekliyoruz. Maalesef artık evdeyiz. Evim yakında, arkadaşım bir yerden geliyor diye çıktım. Yasak bana göre gayet iyi oldu. Şu an ortada bir virüs dolaşıyor, mikrop var. O yüzden dışarı çıkma yasağı olması bana doğru geldi." dedi. Dışarı çıkan bazı vatandaşların da koronavirüse karşı maske ve eldiven takarak önlem aldığı görüldü.

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