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CHP'li Engin Altay uçakta yolculara verildi demişti şok iddiayla ilgili Diyanet'ten açıklama geldi

Demirören Haber Ajansı

DİYANET İşleri Başkanlığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın gündeme getirdiği umreden dönenlere ateş düşürücü ilaç verildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, umreden dönen vatandaşlara ateş düşürücü ilaç verildiğine ilişkin iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Sağlıkla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunması mümkün değildir"

Açıklamada, "Sayın yöneticinin basın toplantısında dile getirdiği, 'Diyanet yetkilileri uçakta umreden dönen vatandaşlara ateş düşürücü ilaç verdiler' iddiası tamamen gerçek dışıdır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, hac ve umre ibadeti için kutsal topraklara giden vatandaşlarımıza sunduğu sağlık hizmetlerini, Sağlık Bakanlığımızla yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde, Bakanlığımızın sağlık çalışanları aracılığıyla yürütmektedir. Dolayısıyla Başkanlığımızca vatandaşların ibadetlerine rehberlik etmek için görevlendirilen personelimizin sağlıkla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunması mümkün değildir" denildi.

Engin Altay'a dava açılacak

Açıklamada iddianın yargıya taşınacağı da kaydedilerek, "Somut bilgi ve belgeye dayanmadan bu asılsız iddiayı öne sürenler hakkında Başkanlığımız tarafından hukuki süreç başlatılacaktır. Başkanlığımız, umreden dönen vatandaşlarımızla ilgili süreçleri en başından itibaren Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ve koordinesinde yürütmüştür" ifadelerine yer verildi.

CHP'li Engin Altay ne demişti?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti: "Sayın Bakan'ın iyi niyetini asla sorgulamam ama şunu sorgularım, Diyanet yetkilileri uçak Türkiye'ye inmeden vatandaşlara ateş düşürücü vererek kontrol noktasındaki olası riskleri gizlemişlerdir. "

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