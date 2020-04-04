HABER /  YEREL

4 yaşındaki Samet, tablet almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 4 yaşındaki Samet Akın, tablet almak için 1 yılda biriktirdiği 500 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Abone ol

Kuaför babası Ayhan Akın ile birlikte ilçedeki bir banka şubesine giderek, bağışını yapan Samet, tablet almak için para biriktirmeye devam edeceğini söyledi. 

Baba Akın da zor günlerin birlikte aşılacağını belirterek, “Oğlum televizyonda kampanya haberini duyunca 'Baba ben de kumbaramdaki paramı bağışlamak istiyorum' dedi. Tabi bunu duyunca ailece çok duygulandık. Hemen bankaya giderek parayı bağışladık" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? Başkan Uğur İbrahim Altay açıkladı
Koronavirüs salgını sürecinde gıda fiyatları düşecek! Bakan Pakdemirli açıkladı
20 yaş ve altı çalışanlar ne olacak? Süleyman Soylu açıkladı
Koronavirüsü yendi yaşadıklarını anlattı
Yeni korona yasakları! 20 yaş altına sokağa çıkma, 31 şehire giriş çıkış yasak
İllerin coronavirüs ölü sayısı açıklandı! İstanbul-İzmir-Ankara- Kocaeli yüksek
ÖNCEKİ HABERLER
20 yaş ve altındaki 5 genç, evlerine götürüldü
Ermeni Vakıflar Birliğinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Kayserispor’da 5 futbolcuya sokağa çıkma yasağı
NASA, Jüpiter'in büyüleyici fotoğrafını yayınladı
İstanbul'da koronavirüse karşı yeni dönem! Metro girişlerinde termal kameralı önlem
Erdoğan Twitter'da bunu ilk kez yaptı! Onur Taşçıoğlu'nun mesajına yanıt!
Yorumlar 4 yorum