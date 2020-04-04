HABER /  YEREL

20 yaş ve altındaki 5 genç, evlerine götürüldü

Demirören Haber Ajansı

AKSARAY’da Koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayanlar, polis ve zabıta ekiplerince evlerine götürüldü.

Abone ol

Aksaray’da kurulan halk pazarında, polis ve zabıta ekipleri sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş ve altındakiler için denetim yaptı. Yapılan kimlik kontrolünde pazara çalışmaya ve alışverişe gelen 5 genç, polis otosu ile evlerine götürüldü. El arabası ile malzeme taşıyan 10 yaşındaki bir çocuk da evine gönderildi.

Pazarcı Altın Kalkar, "Yaşınız küçükse pazara gelmeyeceksiniz. Devletimiz bizim için uğraşıyor. Yazık değil mi? Devletin polisini ne diye uğraştırıyorsunuz. Birimizin hastalanması Aksaray’ın hastalanmasına sebep oluyor. Uyarılara uymayan gençleri evlerine kilitlemek lazım. Bunlar hak ediyor" diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? Başkan Uğur İbrahim Altay açıkladı
Koronavirüs salgını sürecinde gıda fiyatları düşecek! Bakan Pakdemirli açıkladı
20 yaş ve altı çalışanlar ne olacak? Süleyman Soylu açıkladı
Koronavirüsü yendi yaşadıklarını anlattı
Yeni korona yasakları! 20 yaş altına sokağa çıkma, 31 şehire giriş çıkış yasak
İllerin coronavirüs ölü sayısı açıklandı! İstanbul-İzmir-Ankara- Kocaeli yüksek
ÖNCEKİ HABERLER
Ermeni Vakıflar Birliğinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Kayserispor’da 5 futbolcuya sokağa çıkma yasağı
NASA, Jüpiter'in büyüleyici fotoğrafını yayınladı
İstanbul'da koronavirüse karşı yeni dönem! Metro girişlerinde termal kameralı önlem
Hidayet Türkoğlu: Önümüzde alınması gereken önemli kararlar var
Katmer nasıl yapılır enfes kahvaltı lezzeti!
Yorumlar