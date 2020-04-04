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NASA, Jüpiter'in büyüleyici fotoğrafını yayınladı

NASA, Juno uzay aracının çektiği ve sanatsal bir tabloyu andıran yeni bir Jüpiter fotoğrafı paylaştı.

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Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

NASA'nın 2011 yılında fırlattığı Juno uzay aracı, Jüpiter'in etrafında dönerek gezegen hakkında çeşitli bilgileri Dünya'ya gönderiyor.

Aracın çektiği son görüntü ise gezegendeki gazların sanatsal bir tablo gibi yayıldığını gösteriyor.

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