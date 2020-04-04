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Ünlü boksör Anthony Yarde'e Korona şoku! İki acı birden yaşadı

İNGİLİZ boksör Anthony Yarde corona virüs nedeniyle önce babasını sonra babaannesini kaybederek onları son yolculuklarına uğurladı.

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Dünyanın en iyi 10 hafif siklet boksörü arasında bulunan 28 yaşındaki İngiliz boksör Anthony Yarde, iki gün önce babasının Corona virüsü sebebiyle öldüğünü açıklamıştı. Yarde, gece saatlerinde yaptığı açıklamayla babaannesinin de Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Önce babam ardından babamın annesi öldü''
Instagram hesabından duygusal bir açıklama yapan Yarde, "Önce babam ardından babamın annesi öldü. Bu iş ciddi. İnsanlar anlamakta güçlük çekiyor. Ölümün onları veya yakınlarını vurduğunda durumun kötülüğünü anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Lütfen evinizde kalın ve size söyleneni yapın" sözlerini dile getirdi.

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