Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Habertürk'te yaşadığı tartışma sonrası sosyal medyanın gündeme oturan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi tarafından görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi.

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CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında görev yaptığı Koç Üniversitesi'nden bir maille kovulduğunu açıkladı.

Koç Üniversitesi'nin kararına tepki gösterdi

Canlı yayında işine son verildiğini bir maille öğrendiğini dile getiren Çilingiroğlu, duruma tepki gösterdi. Çilingiroğlu, "Koç Üniversitesi benim iş akdime son verildiğini bir maille bana bildirdi. Gerekçesi yayına izinsiz çıkmak. Ben hiç birkimseye ihtiyacım yok. Koç Üniversitesi'ne çok emeğim geçti. Koç Üniversitesi'nin adının dünyada saygın yerlere gelmesi için elimden geleni yaptım. Yayınlarıma koydum üniversitenin adını. Beni atsan ne olur atmasan ne olur. Benim sana ihtiyacım yok" dedi.

Didem Arslan'la yaşadığı polemikle gündeme gelmişti

Habertürk TV'de Didem Arslan'ın sunduğu programı kendisine yeterli süre verilmediğini öne sürerek terk eden Prof. Mehmet Çilingiroğlu Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Mehmet Çilingiroğlu kimdir?

Mehmet Çilingiroğlu, 2 Nisan 1970 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. 1983-1986 yılları arasında Antalya Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Çilingiroğlu, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giriş yaptı.

1993 yılında stajını da Hacettepe Üniversitesi'nde yapan Mehmet Çilingiroğlu, 1994 yılında Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde staj sürecini devam ettirdi.

1995 yılında yine aynı üniversitede dahiliye bölümünde görev almaya başlayan Çilingiroğlu, 2000 yılında Amerikan Kalp Derneği Moleküler Kardiyoloji alanında araştırmacı olarak çalışmalarına başladı.

2004-2006 yılları arasında San Antonio Teksas Sağlık Bilimleri Janey Briscoe Kardiyovasküler Araştırma Merkezi'nde Girişimsel Kardiyoloji Üyesi olan Çilingiroğlu, 2010 yılında Evanston Hastanesi/ NorthShore Üniversitesi'nde Yapısal Kalp Hastalıkları Üyesi görevini ifa etmiştir.

Mehmet Çilingiroğlu'nun eğitim verdiği üniversiteler arasında Bahçeşehir Üniversitesi, Arkansas Üniversitesi ve Texas Kalp Bilimleri Üniversitesi yer alıyor.