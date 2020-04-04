HABER /  DÜNYA

ABD'den terör örgütü YGP/PKK'ya koronavirüs desteği

Demirören Haber Ajansı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki hastane ve hapishanelerde görevli örgüt üyelerine tıbbi malzemeler sağladı.

Abone ol

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde olan Haseke ve Şedadi'deki hastane ve hapishanelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılmak üzere 1 milyon 200 bin dolar değerinde malzeme sağladıklarını bildirdi.

Koalisyondan yapılan açıklamada, "Sağlanan tıbbi ekipman, Haseke ve Şedadi'deki hastanelerde çalışanları ve Suriye Demokratik Güçleri (YPG/ PKK) ile buradaki hapishanelerde görevli asayiş muhafızlarını korumaya yardımcı olacaktır." denildi.

Terör örgütüne toplam 18 milyon dolarlık destek sağlandı

Açıklamada örgütün elindeki hastane ve hapishanelere sağlanan malzemelerin eldiven, maske, ameliyat kitleri ve oksimetre gibi koruyucu ekipmanlardan oluştuğu ifade edildi. Hapishanelerdeki örgüt üyelerine ise ayrıca koruyucu maske, koruyucu giysi ve cop sağlandığı kaydedildi. Açıklamada sözlerine yer verilen DEAŞ karşıtı koalisyonun sivil işlerinden sorumlu direktör yardımcısı Albay Brian Henderson'ın, "(YPG/PKK ile) Kalıcı ilişkimiz bu pandeminin de ötesine geçiyor ve SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrar ve güvenliği sağlama misyonu için kritiktir." ifadelerini kullanması dikkat çekti. Açıklamada ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompoe'nun da 27 Mart'ta Suriye'de sağlık ve insani yardım için koronavirüs salgınına karşı 16,8 milyon dolar yardım sağlayacaklarını duyurduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompoe'nun da 27 Mart'ta Suriye'de sağlık ve insani yardım için koronavirüs salgınına karşı 16,8 milyon dolar yardım sağlayacaklarını duyurduğu bildirildi.

İlgili Haberler
ABD'de koronavirüs ölümleri sayısında korkunç artış! Toplam rakam 6 bin 58 oldu Donald Trump: Önümüzdeki iki hafta çok zor geçecek
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ABD ordusunda koronavirüsten ilk ölüm! Fransa Çin'i yakaladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İllerin coronavirüs ölü sayısı açıklandı! İstanbul-İzmir-Ankara- Kocaeli yüksek
Koronavirüs uyarıları fayda etmedi İzmir Karşıyaka'dan şoke eden görüntüler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Devlet Bahçeli'nin önerisine dikkat çeken yanıt
Erdoğan Twitter'da bunu ilk kez yaptı! Onur Taşçıoğlu'nun mesajına yanıt!
MSB duyurdu! 24 terörist, etkisiz hale getirildi
İtalya ve İspanya'ya giden yardım paketine Mevlana'yı kimin yazdırdığı belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
İran'da 106 yaşındaki koronavirüs hastası iyileşti
Karantina altındaki Kraliçe Elizabeth tehlikede
Cengiz Holding’den kampanyaya 34 milyon TL’lik destek
İran'da koronavirüs hastalarını tedavi ettiğini iddia eden din adamı gözaltına alındı
Engelli maaşı ne zaman yatıyor 2020 TC numarasına göre ödeme
Yorumlar 3 yorum