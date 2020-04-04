Erdoğan Twitter'da bunu ilk kez yaptı! Onur Taşçıoğlu'nun mesajına yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kullandığı süre boyunca resmi Twitter hesabından ilk kez bir kullanıcıya yanıt verdi. Erdoğan, coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu'na tweetini alıntılayarak yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşcıoğlu'nun Twitter'daki teşekkür mesajını yanıtladı.

Onur Taşcıoğlu, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, "Babam Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hak ettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

Erdoğan'ın o yanıtı

Sevgili Onur...



Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun... https://t.co/8hmant2jrx — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 3, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Taşcıoğlu'nun mesajını yanıtlayarak, "Sevgili Onur; Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.