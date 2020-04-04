İşte sokağa çıkma yasağına takılan futbolcular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni corona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 4 büyük takımda oynayan ve bu yasağa takılan ise toplam 17 isim var.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını hayatın her alanını olduğu gibi sporu da vurmuş ve ligler ertelenmişti. Daha önce kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı verilirken dün açıklanan kararlar ile 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi.

Açıklanan bu kararın ardından biz de sizler için Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yasağa takılan futbolcular dikkat çekti.

Beşiktaş

Ersin Destanoğlu - 19

Erdoğan Kaya - 19

Rıdvan Yılmaz - 18

Kartal Yılmaz - 19

Fenerbahçe

Muhammed Gümüşkaya - 19

Ömer Beyaz - 16

Allahyar - 18

Ferdi Kadıoğlu - 20

Galatasaray

Emin Bayram - 17

Atalay Babacan - 19

Yunus Akgün - 19

Trabzonspor

Serkan Aslan - 20

Abdülkadir Ömür - 20

Kerem Baykuş - 20

Arda Akbulut - 19

Atakan Gündüz - 19

Salih Kavrazli - 18