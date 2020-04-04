İtalya ve İspanya'ya giden yardım paketine Mevlana'yı kimin yazdırdığı belli oldu

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya gönderilen yardım paketlerine Mevlana'nın sözünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdırdığı ortaya çıktı.

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Türkiye Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme gönderdi. Paketler kadar üzerinde Mevlana'ya ait sözler de çok konuşuldu.

Dev yardım paketlerinin üzerinde İtalyan ve Türk bayraklarının hemen altında Türkçe ve İtalyanca şöyle yazıyordu:

“Ümitsizliğin ardından nice ümitler vardır. Karanlığın ardından nice güneşler vardır. Hz. Mevlânâ”

Talimat Erdoğan'dan

Peki paketlerin üzerine yazdırmak kimin aklına geldi? Merak edilen sorunun yanıtını Hürriyet yazarı Fatih Çekirge bugünkü yazısında böyle verdi:

"Önce Savunma Bakanlığı’na sordum.

“Araştıralım” dediler.

Sonra Dışişleri Bakanlığı’na sordum.

“Araştırıp dönelim” dediler.

Aradan zaman geçti. Ben sormaya devam ettim:

“Paketlerin üzerine bir mesaj yazılması ve bu mesajın da Mevlânâ’nın bu sözü olması kimin aklına gelmişti?”

Ankara’da başka kapıları da aşındırdım.

Sonunda şu cevaba ulaştım:

“Yardım paketlerinin üzerine bir mesaj yazılması ve mesajın Mevlânâ’nın bu sözü olması talimatı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan gelmiş.”

Benim ulaştığım bilgi böyle...