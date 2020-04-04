EPDK’dan elektrik toptan satışı ile ilgili yeni karar! Ücreti değişti!

EPDK, Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı'nın (TORETOSAF) kilovatsaat başına 10,07 kuruş olmasına karar verdi.

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EPDK'nin konuyla ilgili Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Danıştay 13. Dairesi Başkanlığının 17 Aralık 2019 tarihinde verdiği kararlarının gereğinin yerine getirilmesini teminen, 2007 yılına ait TORETOSAF'ın kilovatsaat başına 10,07 kuruş olması kararı alındı.

Ayrıca, EPDK tarafından ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararı revize edildi.

Buna göre, Aksa Bandırma Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin 2013-2016 yılları arasındaki 4 yıllık dönemi kapsayan ikinci tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Söz konusu karar, 6 nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bu arada, EPDK tarafından, Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ı kabul ederek Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verildi.

Karara göre, elektrik ve doğal gaz dağıtım sistemlerinin, uluslararası kalite standartlar düzeyine ulaştırılması, sistem işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, bilgi üretilmesine yönelik olarak, elektrik ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin kurallar belirlendi.

Usul ve esaslar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

EPDK'den "mücbir sebep" kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 35. Maddesi ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 19.maddesi kapsamında "mücbir sebep" olarak kabul edilmesine karar verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle, ön lisans ve üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin süreli yükümlülükleri, 10 Mart 2020 tarihinde veya sonrasında sona erecek aşağıda bahsi geçen faaliyetlerin, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir defaya mahsus, söz konusu sürelerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 ay süreyle uzatılması kararı alındı.

Karara göre, önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, önlisans süreleri ile üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi dönemle, inşaat dönemi yükümlülük erteleme süreleri, gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir defaya mahsus, söz konusu sürelerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 ay süreyle uzatılması kararı alındı.

Bununla beraber, tadil işleri kapsamındaki yükümlülüklere ilişkin süreler, birleşme veya bölünme işlemleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri, eskisinin devamı niteliğinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere ilişkin süreleri sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve bir defaya mahsus, üç ay süreyle uzamış olarak kabul edilmesine karar verildi.

Bu arada, Elektrik Piyasasında, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Kapsamında kurulması öngörülen, üretim tesislerinden bağlantı anlaşması süresi 10 Mart 2020 tarihinde veya sonrasında, sona eren veya sona erecek gerçek veya tüzel kişilere, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir defaya mahsus, söz konusu sürelerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 3 ay süreyle uzatılması kararı alındı.