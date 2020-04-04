Furkan Korkmaz'dan korkutan Koronavirüs itirafı

NBA'de Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, corona virüsünden ciddi şekilde etkilenen ABD'de yaşananları anlattı.

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İlk olarak Mart ayının başında NBA'de sezonuna kalan tüm maçlar ertelendi. Tam 15 oyuncunun ise corona virüsü testleri pozitif çıktı.

ABD'de corona virüsü vaka sayısı 100 bini aşarken Philadelphia'da yaşayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, NTV canlı yayınında son durumu anlattı.

''Görüntü pek de iç açıcı değil''

Kariyerine Philadelphia 76ers formasıyla NBA’de devam eden Furkan Korkmaz, "Amerika’da genel anlamda görüntü pek de iç açıcı değil. Philadelphia’da da ciddi sayıda bu virüsten etkilenen insanlar var. Mümkün olduğunca önlemlerimizi almaya çalışıyoruz.” dedi.

''Takımda 3 oyuncuda corona virüs çıktı''

Philadelphia 76ers'ta 3 oyuncuda corona virüsü çıkması hakkında da konuşan Furkan, "Herkesin kendi özel hayatı olduğu için kulüp açıklamak istemedi. Eğer açıklamak isteyen olursa çıkıp, kendilerinin açıklamasını istedi. Takımda yahut organizasyonda virüs kimde var bunu ben de bilmiyorum. Açıklamak isteyen açıklıyor dediğim gibi. Umarım herkes iyidir" ifadelerini kullandı.

''Türkiye’deki arkadaşlarımla FIFA oynuyorum''

Furkan Korkmaz sözlerini "Evde yapabilecek çok şey yok. Genellikle Türkiye’deki arkadaşlarımla FIFA oynuyorum. Onun dışında da bir iki saat spor yapmaya çalışıyorum. Yediğime içtiğime ve uyku düzenime dikkat etmeye çalışıyorum çünkü bu süreç çok kısa sürecekmiş gibi gözükmüyor" şeklinde sürdürdü.

NBA ne zaman başlayacak?

Doğru söylemek gerekirse, biz de haberleri sosyal medyadan takip ediyoruz. Benim duyduğum Nisan ortasında bir karar alınacağı. O kadar ani gelişen bir durum oldu ki herkes olayın biraz şokunda. Hala da o şoku yaşıyoruz. Radikal bir karar almak şu anda çok zor. NBA’in sporcular ve herkes için en doğru kararları alacağına eminim.