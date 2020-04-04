Josef de Souza: Fenerbahçe'yi seviyorum ama başka takımla görüşürüm

Josef de Souza, Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ancak profesyonel düşünüp diğer takımlardan teklif gelmesi halinde görüşebileceğini söyledi.

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2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, beIN SPORTS'ta açıklamalarda bulundu.

''1.5 yıl daha kontratım var''

Kariyerini Al-Ahli'de sürdüren Josef de Souza, geleceği ile ilgili, "Kulübümle 1.5 yıl daha kontratım var, tamamlamak istiyorum. Bitiminde yönetimle oturup konuşacağız. Kalpten dileğim, Türkiye'ye dönmek. O atmosferi bir kez daha hissetmek istiyorum" dedi.

''Fenerbahçe'yi seviyorum ama...''

Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ancak profesyonel düşünüp diğer takımlardan teklif gelmesi halinde görüşebileceğini de söyleyen Josef, "Türkiye'ye dönüp eksiği tamamlamak istiyorum, kupa kazanmak istiyorum. Türk futbolunun tarihinde kupa kazanarak yer etmek istiyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum, evet. Ama ben bir profesyonelim ve hiçbir kulübe kapıyı kapatamam. Başka bir takım teklifle gelirse ve Fenerbahçe beni istemiyorsa, mutlaka görüşür, konuşurum" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Josef için Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro bonservis ödemişti